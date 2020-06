Coronavirus: Wirt fordert Entschädigung vom Bund

Hannover Die Klage eines Gastwirtes gegen das Land Niedersachsen auf Entschädigung wegen der coronabedingten Schließung seines Restaurants wird wohl abgeschmettert. In der mündlichen Verhandlung im Landgericht Hannover erläuterte der Vorsitzende Richter Thorsten Garbe am Freitag, dass der Gesetzgeber keine Entschädigung für Gastronomen im Infektionsschutzgesetz vorgesehen habe.

„Wenn der Bundestag dies gewollt hätte, hätte er es spätestens Ende März noch tun können“, sagte Garbe. Damals seien Verdienstausfallregelungen für Eltern getroffen worden, die aufgrund der Schul- und Kitaschließungen ihre Kinder zu Hause betreuen mussten. „Wir alle haben Verständnis für Ihre Situation“, sagte der Richter zu dem Kläger Gerrit Schweer, der in Steinhude ein Restaurant betreibt. Dennoch müsse er damit rechnen, dass er vor dem Landgericht keinen „grandiosen Sieg“ einfahren werde. „Ich bin ernüchtert und enttäuscht“, sagte der 55-jährige Gastronom nach der Verhandlung.

Das Urteil in dem Zivilprozess soll am 9. Juli verkündet werden. Schweer will es dann gemeinsam mit seinem Rechtsanwalt Matthias Wolf prüfen und danach entscheiden, ob er vor das Oberlandesgericht ziehen will. Das Landgericht habe an alle Gastronomen das Signal ausgesendet, in Hannover sei nichts zu holen, sagte Wolf. „Das wird viele erschüttern.“

Sein Mandant hatte argumentiert, dass sein Betrieb durch die Corona-Einschränkungen unverschuldet in eine existenzielle Notlage geraten sei. Das Land sei zur Entschädigung verpflichtet, weil von seinem Restaurant keine virusbedingte Gefahr ausgegangen sei und er somit ein Sonderopfer geleistet habe. Der von Schweers Steuerberater ausgerechnete Gewinnausfall für die Zeit des Lockdown beträgt rund 52 000 Euro. Die staatlichen Soforthilfen in Höhe von etwa 20 000 Euro sind davon bereits abgezogen. Zunächst verlangte der 55-Jährige nur 10 000 Euro vom Land. Enttäuscht ist der Restaurantbetreiber auch von seiner Betriebsschließungsversicherung, die nur eine geringe Summe aus Kulanzgründen zahlen wollte. Auch gegen Versicherungen laufen Corona-Klagen von Gastronomen, etwa vor dem Landgericht Osnabrück.

„Wir haben es mit einem Fall zu tun, wo wir Rechtsfragen zu klären haben, die für die Justiz echtes Neuland sind, sagte der Vorsitzende Richter. Wichtig sei, dass es eine „höchstrichterliche Entscheidung“ gebe zu der Frage der Entschädigung von Gastronomen in der Corona-Krise.