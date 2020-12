Das regelt die Verordnung

Hannover Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus einem sogenannten Risikogebiet nach Niedersachsen einreisen, müssen sich nach der Einreise unverzüglich für einen Zeitraum von zehn Tagen in Quarantäne begeben. Das sieht die „Niedersächsische Quarantäne-Verordnung“ vor, die am 6. November in Kraft getreten ist. Die Gesundheitsbehörden müssen unmittelbar nach der Einreise informiert werden – am besten digital.

Wer allerdings aus beruflichen Gründen Waren oder Güter auf Straße, Schiene oder auf dem Luftweg transportiert, darf sich bis zu 72 Stunden in Niedersachsen aufhalten, sofern Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden. Eine Quarantäne ist dann nicht erforderlich. Für die Binnenschiffer, die bei der Durchreise ihr Schiff nicht verlassen müssen, wurde diese Regelung noch einmal aufgeweicht, teilte der Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Hannover am Freitag mit.

Dem Ministerium lägen keine Beschwerden des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) über diese Regelung vor. Der Verband hatte sich bereits im Frühjahr für die Öffnung der Raststätten starkgemacht.