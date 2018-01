Hannover In der Debatte um einen zusätzlichen Feiertag in Niedersachsen bringen die Metall-Arbeitgeber einen unbezahlten freien Tag ins Gespräch. Bei den Landespolitikern gibt es zurückhaltende Reaktionen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wie auch CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer äußerten sich beide ablehnend. Niedersachsen strebe beim geplanten Feiertag weiterhin eine norddeutsche Lösung an, sagte Weil am Mittwoch in Hannover.

Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall, hatte zuvor „zwar einen zusätzlichen, dann aber bitte unbezahlten Feiertag“ vorgeschlagen. Das würde bedeuten, dass Arbeitnehmern am Monatsende der Lohn für diesen Tag vom Gehalt abgezogen würde, so ein Verbandssprecher. In dem entsprechenden Monat bedeute das etwa viereinhalb Prozent weniger Bruttolohn.

„Es muss auf jeden Fall ein Tag werden, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und keine weitere Zwietracht sät“, sagte der grüne Abgeordnete Stefan Wenzel. „Ich persönlich würde den Europatag nehmen.“ Einige SPD-Abgeordnete forderten ebenfalls einen nicht-religiös gebundenen Feiertag wie den Tag des Westfälischen Friedens am 25. Oktober 1648. Er habe weltpolitische Bedeutung, weil er eine der längsten Friedensperioden in Europa einleitete. Innenminister Boris Pistorius verwies auf die laufenden Gespräche zu dem im Koalitionsvertrag von SPD und CDU vereinbarten neuen Feiertag. Es gelte, zunächst einmal den Abschluss dieser Gespräche mit zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen abzuwarten.