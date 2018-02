Hannover Der 57 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftler Mehrdad Payandeh ist am Samstag in Hannover zum neuen DGB-Bezirkschef für Niedersachsen, Bremen und Sachsen Anhalt gewählt worden. Er erhielt nach Angaben einer Sprecherin 99 Prozent der Stimmen der 94 Delegierten. Der aus dem Iran stammende Gewerkschafter wird damit Nachfolger von Hartmut Tölle, der seit 2001 an der Spitze des Landesverbandes stand und aus Altersgründen nicht mehr für den Chefposten kandidierte. Gegenkandidaten gab es keine. Der Deutsche Gewerkschaftsbund vertritt nach eigen Angaben in dem Bezirk für die drei Bundesländer 930.000 Mitglieder.

Als seine Ziele nannte Payandeh faire Arbeitsbedingungen mit guten Löhnen, mehr Investitionen für die Zukunft und eine tolerante Gesellschaft. „Die wachsende soziale Schieflage gefährdet den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wenn wir zulassen, dass Ungleichheit wächst, entsteht unter den Armen Konkurrenz - und dann wächst die Wut auf Fremde“, sagte der 57-Jährige vor den Delegierten.

Bis zu seiner Flucht im Sommer 1985 lebte Payandeh im Iran, im August 1985 beantragte er dann in der Bundesrepublik politisches Asyl und wurde 1986 als politischer Flüchtling anerkannt. Seit 2010 leitete er die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik im DGB-Bundesvorstand. Payandeh ist verheiratet und hat zwei Söhne, die Familie lebt in Hannover.