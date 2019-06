Hannover Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel hat am Donnerstag in Hannover vor einem sorglosen Umgang mit Messengerprogrammen gewarnt. Probleme sieht die Beauftragte dabei nicht nur bei Privatleuten, Vereinen und der Wirtschaft – sondern auch bei Landesbehörden.

Insbesondere im Schulressort von Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) sieht Thiel Handlungsbedarf: So gebe es für die geplante Bildungscloud noch immer kein prüfbares Datenschutzkonzept. Und an einigen Schulen würde dienstliche Kommunikation über den Messengerdienst Whatsapp ablaufen – trotz eines Merkblatts, welches die Schulen 2017 auf die Gefahren hinwies. Das Problem: Whatsapp liest alle Kontaktdaten aus dem Handy des Nutzers aus und sendet sie an den Anbieter. Auch der Alternativ-Messenger Nimes, den Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Polizei testen lässt, reicht ihr nicht. Da dieser auf privaten Endgeräten laufe, sei die Sicherheit nicht gewährleistet.

Auch andere Projekte des Innenministeriums hält Thiel für rechtswidrig: Die Anlage zur Telekommunikationsüberwachung der Polizei ebenso wie die polizeilichen Körperkameras. Die Kritik dürfte die Minister allerdings wenig stören, denn Thiel kann bei Landesbehörden keine Bußgelder verhängen. Statt bei den Ministerien möchte Thiel bei sündigen Unternehmen künftig härter durchgreifen: „Wir werden den Fokus weg von den Beratungen verschieben müssen in Richtung Kontrollen und Prüfungen“, kündigte Thiel an.