Dlrg: Bis August sind landesweit 41 Menschen ertrunken

Hannover In Niedersachsen sind in den ersten acht Monaten des Jahres 41 Menschen ertrunken. Das entspricht der Zahl des Vorjahres, damit gehört Niedersachsen zu den Bundesländern mit den bislang meisten Todesfällen durch Ertrinken in diesem Jahr, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Nur in Bayern (68) kamen mehr Badende ums Leben, in Nordrhein-Westfalen waren es bis August ebenfalls 41.

Bundesweit sind die Zahlen weiter rückläufig: In den ersten acht Monaten starben in deutschen Gewässern nach DLRG-Angaben mindestens 329 Menschen. Das sind 20 weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Allerdings ertranken im Monat August mit 117 so viele Menschen wie seit vielen Jahren nicht. Zuletzt lag die Zahl der Ertrunkenen im Sommermonat August 2003 höher – damals waren es 129. DLRG-Präsident Achim Haag: „Die Ursachen sind Leichtsinn, Überschätzen der Leistungsfähigkeit, eine zu hohe Risikobereitschaft und das Schwimmen in unbewachten Gewässern.“

Unfallschwerpunkte sind nach wie vor Seen und Flüsse, dort kam es zu etwa 85 Prozent der Todesfälle. Dagegen sind die Küsten von Nord- und Ostsee weiter vergleichsweise sicher. Trotz vieler Besucher an den Küstengewässern sank die Zahl der Ertrunkenen im Vergleich zu den Vorjahren. Im Meer ertranken bis Ende August 18 Menschen – in der Nordsee waren es vier, in der Ostsee 14. Damit waren es vier weniger als im Vorjahr.