Drogen-Fund bei Razzia in Gefängnis

Hannover Nach einer großangelegten Razzia im Gefängnis in Sehnde bei Hannover wegen möglichen Drogenhandels dauern die Ermittlungen an. Die Untersuchung der am Sonntag sichergestellten Gegenstände werde noch eine gewisse Zeit dauern, teilte die Staatsanwaltschaft in Hannover mit. Gegen vier nach der Razzia suspendierte Justizbeamte, 21 Gefangene sowie sechs weitere Personen wird ermittelt. In insgesamt zwölf Hafträumen wurden Drogen, Spritzbesteck oder Streckmittel entdeckt.