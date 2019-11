Ein Toter nach Wohnhausbrand

Hannover In einem ausgebrannten Haus in Hannover ist am Freitag ein toter Mann im Keller gefunden worden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass er das Feuer im Dachgeschoss und Keller vorsätzlich gelegt hat. Es werde überprüft, ob es sich bei dem Toten um den 51-jährigen alleinigen Bewohner des Hauses im Stadtteil Hainholz handelt. Das dreigeschossige Gebäude war am frühen Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Ein Fremdverschulden im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes könne laut Polizei ausgeschlossen werden.