Eine Million Euro für die Kultur

Hannover 18 kleine Kultureinrichtungen in Niedersachsen erhalten vom Land Fördergelder in Höhe von insgesamt rund einer Million Euro. Insbesondere in den ländlichen Regionen sicherten Museen, Theater oder Kulturvereine die kulturelle Infrastruktur und Teilhabe, sagte Kultur- und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Freitag in Hannover. Die geförderten Vorhaben spiegelten die große Bandbreite dessen wider, was kleine Kultureinrichtungen als „Ankerpunkte des aktiven und kreativen Miteinanders“ leisteten.

Finanzielle Unterstützung bekommen u.a. die Emsländische Freilichtbühne in Meppen (100 000 Euro), der Heimatverein Goldenstedt (Projekt: Heimathaus Goldenstedt/60 000 Euro), der Trägerverein der Lokalen Agenda 21 in Varel (Erinnerungsort Weinberghaus Varel/32 600 Euro) und der Förderkreis Deutsches Sielhafenmuseum in Wittmund-Carolinensiel (100 000 Euro). Das Geld stammt aus einem von zwei Fördertöpfen des Landes für kleine Kultureinrichtungen.