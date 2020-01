Hannover Die Einsatzkräfte in Niedersachsen hatten trotz überwiegend friedlicher Feiern zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht. Starker Nebel auf den Straßen beschränkte die Sichtweiten der Autofahrer auf bis zu unter fünf Meter.

In Hannover fuhren bei zwei Kollisionen insgesamt 14 Fahrzeuge ineinander. Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen, acht weitere wurden leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an beiden Unfallstellen starker Nebel.

Die Feuerwehren rückten außerdem zu mehreren größeren Bränden aus. Nach einem Häuserbrand in zwei Einfamilienhäusern in Geestland hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. Das Feuer war zuvor in einem Haus ausgebrochen und hatte sich auf das zweite Haus ausgeweitet.

Bei dem Brand einer Grundschule in Bad Pyrmont geht die Polizei von Silvesterfeuerwerk als Ursache für das Feuer aus. Das Feuer brach am Silvesterabend im Dach des Gebäudes aus. Ein anliegendes Wohnhaus musste evakuiert werde, das Dach der Schule fiel zum Teil ein.