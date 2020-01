Elf Jahre Haft wegen Mordes

Hannover Wegen Mordes und Vergewaltigung einer 63-Jährigen ist ein 49-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Hannover ordnete zudem wegen seiner Drogensucht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Es sei wahrscheinlich, dass der Sudanese bereits nach dem Verbüßen der Hälfte oder von zwei Dritteln der Haftstrafe in seine Heimat abgeschoben werde, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag.

Nach Überzeugung des Gerichts wollte die 63-Jährige den zunächst einvernehmlichen Sex abbrechen, daraufhin würgte der Mann sie mindestens fünf Minuten.