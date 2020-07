Elternrat fordert Extra-Urlaub

Hannover Einen zehntägigen Sonderurlaub für Eltern in Niedersachsen fordert der Landeselternrat (LER). Viele Familien hätten ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht, um ihre Kinder zu betreuen, beklagte LER-Vorsitzende Cindy-Patricia Heine gegenüber unserer Zeitung. Einige mussten sogar Sonderurlaub nehmen. In der Corona-Krise mussten Eltern monatelang die Betreuung ihrer Kinder organisieren und im Homeoffice arbeiten. Das sei alles andere als erholsam gewesen. Der Extra-Urlaub solle unabhängig von den Sommerferien, die am Donnerstag beginnen, gewährt werden.