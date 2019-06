Hannover Auch wenn es nach der Finnland-Informationsreise von Umweltminister Olaf Lies (Sande/Kreis Friesland) zur Endlagerung hochradioaktiven Abfalls keinen Austausch zwischen dem SPD-Politiker und Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE), gegeben hat, hat BfE-Chef König den Minister „so verstanden, dass er sich hinter das Verfahren stellt“. Und das sei auch gut so.

Es geht um das sensible Verfahren zur aktuell in ganz Deutschland laufenden Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle. Das BfE überwacht das Suchverfahren und beteiligt die Öffentlichkeit. Beauftragt mit der Suche ist ein bundeseigenes Unternehmen, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Diese wertet derzeit geologische Daten aus ganz Deutschland aus. Erste Ergebnisse, welche Gebiete möglicherweise für weitere Erkundungen infrage kommen, hat das Unternehmen für das Jahr 2020 angekündigt.

Anlässlich der Finnland-Reise von Lies Ende Mai hatte König davor gewarnt, die laufende Endlagersuche in Deutschland zu torpedieren. „Kristallin ist nach dem Standortauswahlgesetz neben Ton und Salz ein potenziell geeignetes Wirtsgestein für Atommüll“, hieß es in der Reiseankündigung des Ministers. Insbesondere in Skandinavien würden Endlagerprojekte im kristallinen Wirtsgestein „sehr zügig vorangetrieben und definieren damit den Stand von Wissenschaft und Technik“. Kristallin, Granitgestein also, kommt in Deutschland übrigens vor allem in Bayern und Sachsen vor, während in Niedersachsen Ton und Salz vorherrschen.

Bei einer Informationsveranstaltung in Hannover bekräftigte König, wie wichtig es sei, es auch nicht wie die Bayern zu machen, wo eine Koalitionsvereinbarung bestehe, die das Bundesland als ungeeignet für den Standort eines Endlagers betrachtet.

„Mit der ergebnisoffenen Endlagersuche haben wir die gesetzliche Grundlage, ein seit Jahrzehnten bestehendes gesellschaftliches Streitthema zu lösen. Das erfordert aber auch, dass sich alle Akteure konsequent und unvoreingenommen der daraus resultierenden Verantwortung stellen“, fordert König.

Das notwendige Vertrauen in das ergebnisoffene Verfahren lebe davon, dass es keinerlei interessengeleitete Vorfestlegungen für oder gegen bestimmte Gebiete in Deutschland gebe.