Ernährung: Schlachten nun auch am Sonntag möglich

Hannover Schlachthöfe in Niedersachsen dürfen ab sofort auch an Sonn- und Feiertagen schlachten. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) brachte eine entsprechende Regelung auf den Weg, wie eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag auf Anfrage bestätigte. Ziel sei es, den Schweinestau in den Schlachthöfen aufzulösen.

Wegen der Infektion von Schlachthofmitarbeitern mit dem Corona-Virus kam es zu vorübergehenden Schließungen von Schlachthöfen. In den niedersächsischen Mastbetrieben habe sich ein Überhang von 30 000 bis 40 000 Schweinen pro Woche aufgebaut. Dieser Stau bringt den Tierschutz in den Ställen in Gefahr und lässt Landwirte verzweifeln. Ausnahmegenehmigungen fürs Schlachten an Sonn- und Feiertagen erteilt das Gesundheitsministerium.