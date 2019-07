Erschossener Wolf vorher misshandelt

Hannover Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat scharfe Kritik an der Erschießung und möglichen Misshandlung eines Wolfes im Kreis Gifhorn geübt. Neben der illegalen Tötung stehe der Verdacht im Raum, dass das Tier „bestialisch gequält“ worden sein könnte, sagte Lies am Mittwoch in Hannover. Es müsse alles ermöglicht werden, den oder die Verantwortlichen für diese Tat herauszufinden und entsprechend hart zu bestrafen, sagte Lies. Eine solche „Selbstjustiz“ sei unverantwortlich, es gebe dafür „überhaupt keine Toleranz“.