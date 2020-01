Erwischt: 58 764 Schwarzfahrer

Hannover Kontrolleure in den Bussen und Bahnen in Hannover haben im vergangenen Jahr 58 764 Schwarzfahrer erwischt. Ein Jahr zuvor waren es noch 46 221 ertappte Schwarzfahrer, wie die Verkehrsbetriebe Üstra am Freitag mitteilten. Allerdings stieg auch die Gesamtzahl der kontrollierten Fahrgäste merklich: Die Üstra überprüfte 2019 rund 3,26 Millionen Fahrgäste nach 2,66 Millionen Kontrollen ein Jahr zuvor. Die Fahrkartenkontrolleure kassierten von den Schwarzfahrern im vergangenen Jahr mehr als 1,6 Millionen Euro an erhöhtem Beförderungsentgelt – ein Jahr zuvor waren es noch 1,06 Millionen Euro.