Erzieher von Schulgeld befreit

Hannover Niedersachsen hat das Schulgeld für angehende Sozialpädagogische Assistenten und Erzieher, die jetzt ihre Ausbildung beginnen, abgeschafft. Das Land stelle zwei Millionen Euro bereit, um die Schulgeldfreiheit für die rund 2000 neuen Schüler zu finanzieren, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Hannover mit. Wer jedoch in seiner Ausbildung schon weiter fortgeschritten sei, müsse weiterhin zahlen. Mit der Schulgeldfreiheit solle die Attraktivität sozialpädagogischer Bildungsgänge gesteigert werden, sagte Kultus-Staatssekretärin Gaby Willamowius.