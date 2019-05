Hannover Es ist wie bei einem Popstar: Hunderte junge Menschen aus ganz Deutschland drängeln sich am Samstag im Expowal-Gebäude auf Hannovers Expo-Gelände. Das Ziel: Ein Foto erhaschen zusammen mit dem Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (46). Und vor allem mit dessen Begleiter, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Der 32-jährige ÖVP-Politiker ist der eigentliche Star dieser Wahlveranstaltung, zu der etwa 650 Mitglieder der Jungen Union angereist sind. Der Österreicher wirbt für Weber, nicht nur als Spitzenkandidat. Kurz möchte auch, dass der CSU-Mann nach einem EVP-Sieg bei der Europawahl in drei Wochen EU-Kommissionspräsident wird. Das ist aber nicht fix, denn andere EU-Regierungschefs wie Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron oder Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sind dagegen. Und es sind die Regierungen, die den Kommissionschef vorschlagen.

Dass Kurz im eigenen Land gerade eine heftige Debatte um die Pressefreiheit am Hals hat, spielt in Hannover kaum eine Rolle. In Wien regiert die ÖVP zusammen mit der rechtspopulistischen FPÖ. Deren Generalsekretär Harald Vilimsky hatte dem ORF-Moderator Armin Wolf bei einem kritischen Interview „Folgen“ angedroht. Die JU sieht Kurz als einen der ihren. „Du bist ein Kanzler aus unserer Generation“, sagt JU-Bundeschef Tilman Kuban zur Begrüßung. Und als Kurz seine knapp zehnminütige Rede mit einer Anekdote von seiner Freundin beginnt, entfährt einigen jungen Damen im Publikum ein bedauernder „Ooooh“-Seufzer. Kein Wunder, denn der Kanzler macht im Wal eine gute Figur. Der blaue Anzug sitzt, das Haar liegt perfekt, die mit charmanter wienerischer Sprachfärbung durchsetzten Sätze wirken klar und präzise. Kurz wirkt eloquent, authentisch und glaubhaft – und nicht künstlich, wie zuweilen an den Bildschirmen. Wenn er sich von der EU mehr „Ordnung“, „Hausverstand“ und „für jeden eine gute Lebensperspektive“ wünscht, kommt das gut an. Und wenn er mahnt, dass man Europa „nicht den linken oder rechten Chaoten“ überlassen dürfe, ist warmer Applaus sicher. Dass Kritiker seinen Koalitionspartner FPÖ genau bei diesen rechten Chaoten sehen, ficht Kurz nicht an.

Es geht auch um den deutschen JU-Chef, der in Niedersachsen auf dem wackligen vierten CDU-Listenplatz antritt. „Für uns als junge Generation geht es vor allem darum, ob der Tilman, der Chef, ins Europäische Parlament einzieht“, sagt Kurz. Es gehe um einen Generationswechsel im EU-Parlament, mehr Eigenverantwortung und weniger Regeln. Weber verspricht, als Kommissionschef 1000 Gesetze und Regelungen zu streichen. Noch mehr Applaus bekommt er für die Ansage, am ersten Tag im Amt die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu stoppen.

Politisch arbeitet sich die Union vor allem an der SPD und den Rechtspopulisten ab. Die Enteignungsdebatten in Deutschland nehme man in Österreich mit Befremden zur Kenntnis, sagt Kurz.