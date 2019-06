Ex-Bürochef klagt gegen Rückzahlung

Hannover Der in der Rathausaffäre in Hannover angeklagte Ex-Bürochef des zurückgetretenen Oberbürgermeisters Stefan Schostok (SPD) will sein unzulässiges Gehaltsplus von 50 000 Euro nicht zurückzahlen. Gegen einen Rückforderungsbescheid der Stadt für die zu viel gezahlten Dienstbezüge habe der Beamte Klage eingereicht, teilte das Verwaltungsgericht Hannover am Freitag mit. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete, argumentiert der Ex-Bürochef mit einem Ersatzanspruch wegen rechtswidriger Mehrarbeit von mehr als 1000 Überstunden pro Jahr. Wann über die Klage entschieden wird, steht nach Gerichtsangaben noch nicht fest. In der Rathausaffäre hatte die Staatsanwaltschaft Ende April Anklage wegen schwerer Untreue gegen Schostok, seinen damaligen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten erhoben.