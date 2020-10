Extreme: GdP lehnt Studie ab

Hannover Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen begrüßt die Ankündigung von Innenminister Boris Pistorius (SPD), ihre Forderung nach einer Untersuchung des Polizei-Alltags umzusetzen. „Eine zweite Studie zur Verbreitung von Extremismus in der Polizei ist darüber hinaus nicht notwendig“, sagte GdP-Landesvorsitzender Dietmar Schilff unserer Zeitung.

„Das jüngst vom Bundesinnenminister vorgestellte Lagebild zu Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden zeigt, dass es keinen Grund für die Annahme gibt, dass es sich dabei in Niedersachsen um ein strukturelles Problem handeln könnte.“ Darum blicke die GdP einer solchen Untersuchung auch gelassen entgegen, sollte es dazu kommen. Aus Sicht von Schilff ist eine solche Untersuchung nur sinnvoll, wenn sich so viele Bundesländer wie möglich daran beteiligen. Bislang will nur Sachsen-Anhalt mitmachen. Es wäre ideal, wenn es eine Einigung auf Bundesebene gebe. Der GdP-Landeschef bezeichnete die rechtsextremen Chatgruppen in Nordrhein-Westfalen als „untragbar“. Die Gefahr eines Generalverdachtes sieht er nicht.