Fälschungssichere Ausweise für Polizei

Hannover Im kommenden Jahr soll die Polizei in Niedersachsen fälschungssichere Dienstausweise bekommen. Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, könnten die elektronischen Ausweise im Scheckkartenformat voraussichtlich ab dem 2. Quartal eingesetzt werden.

Nach Angaben des Innenministeriums in Hannover gehört Niedersachsen bislang zu den wenigen Bundesländern, die noch einen Polizeidienstausweis in Papierform ausstellen. Die geplante Umstellung steht auch vor dem Hintergrund zahlreicher Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgegeben haben.