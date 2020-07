Fahrverbote werden aufgehoben

Hannover Nachdem Änderungen des Bußgeldkatalogs wegen eines Formfehlers nichtig sind, werden auf dieser Grundlage angeordnete Fahrverbote in Niedersachsen aufgehoben. Dies gelte auch, wenn die Einspruchsfrist gegen die Bescheide bereits abgelaufen ist, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Betroffene können sich an die zuständige Bußgeldbehörde wenden und die Aufhebung formlos beantragen.