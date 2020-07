Fall Maddie Mccann: Polizei gräbt den zweiten Tag im Kleingarten

Hannover Im Fall Madeleine McCann hat die Polizei die Grabungsarbeiten in einem Kleingarten in Hannover am Mittwochabend für beendet erklärt. Ob etwas gefunden wurde, blieb zunächst unklar. Mit einem Bagger ließen die Ermittler zwei Tage lang Erdreich wegschaufeln, welches Beamte im Anschluss mit Spaten und Harken genauer durchsuchten. Zwei Zelte hatten die Fahnder auf dem Gelände aufgebaut.

An der Aktion war neben der Polizei aus Hannover und Braunschweig auch das Bundeskriminalamt beteiligt.

Die Grabungen stehen laut Staatsanwaltschaft Braunschweig im Zusammenhang mit der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijährigen Maddie sowie einem 43-jährigen in Kiel inhaftierten Deutschen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Mordes. Er wird verdächtigt, das Kind 2007 in Portugal entführt zu haben. Nach dem Verschwinden der kleinen Britin soll er nach Medienberichten zeitweise in einem Wohnmobil auf dem Gelände einer Autowerkstatt am wenige Kilometer entfernten Lindener Hafen in Hannover gelebt haben. Welche Verbindungen es zwischen dem Mann und der Kleingartenparzelle geben könnte, sagen die Ermittler nicht. Sie äußern sich auch nicht dazu, was sie sich erhofften zu finden.

Nach Medienberichten waren Anfang 2016 auf dem Gelände einer alten Kistenfabrik bei Magdeburg, das dem Verdächtigen gehörte, in einer Grube Speichermedien mit Missbrauchsbildern von Kindern entdeckt worden.

Bei den Grabungen in Hannover waren am Dienstag Fundamente weggebaggert worden. Ein Spürhund kam laut „Hannoverscher Allgemeinen Zeitung“ in einem Hohlraum unter einer alten Bodenplatte zum Einsatz. Gibt es einen „geheimen Keller“, wie die „Bild“ schreibt? Julia Meyer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig, sagte: „Wir kommentieren die laufenden Maßnahmen zum Schutz der Ermittlungen nicht.“