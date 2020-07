Fall Maddie: Polizei durchsucht Kleingarten

Hannover Wird nach der verschwundenen Maddie jetzt auch in Hannover gesucht? Die Grabungen in einer ansonsten verwaist wirkenden Kleingartenkolonie am Stadtrand am Dienstag stehen zumindest damit im Zusammenhang, bestätigt die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Der 43-jährige Deutsche, gegen den wegen Mordes ermittelt wird, soll nach dem Verschwinden der kleinen Britin in Hannover gelebt haben.

Ein Sichtschutzzaun soll Blicke abwehren. Ein Beamter mit einem Spürhund kommt auf die Parzelle, auch Spurensicherer in weißen Anzügen sind da. Was das Großaufgebot der Polizei zu finden hofft, verraten die Ermittler nicht. Bäume verdecken den Blick auf das zwischen einem Stichkanal und der Straße liegende Gelände. „Der hat ja hier gewohnt“, sagt eine Passantin, als sie erfährt, dass es um den Verdächtigen im Fall Maddie geht, der zurzeit eine Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels in Kiel absitzt.

Dieser äußert sich nicht zu den Mordvorwürfen. „Nach Akteneinsicht sehen wir weiter“, sagt sein Anwalt am Dienstag. Das Landgericht Braunschweig hatte den 43-Jährigen Ende 2019 unter Einbeziehung früherer Strafen wegen schwerer Vergewaltigung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er soll 2005 in Praia da Luz eine damals 72-jährige Amerikanerin vergewaltigt haben, was er bestreitet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Mann ist zudem wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft.

Die Ermittler in Braunschweig sind für den Fall Maddie zuständig, weil der Verdächtige seinen letzten offiziellen deutschen Wohnsitz in der Stadt hatte. Jedoch lebte er auch in Hannover, Medienberichten zufolge seit 2007. Nach Recherchen der Zeitung „Neue Presse“ schlief er in einem Transporter auf einem Werkstattgelände – rund vier Kilometer von dem Kleingarten entfernt. In den Jahren 2013 bis 2015 pendelte er laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover zwischen Deutschland und Portugal hin und her.

Die Durchsuchung des Kleingartens in Hannover-Linden soll nach Medienberichten am Mittwoch fortgesetzt werden.