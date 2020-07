Fall Maddie: Polizei wertet Grabungen im Fall Maddie aus

Hannover Im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen Britin Madeleine McCann wertet die Polizei die Ergebnisse ihrer Grabungen in einem Kleingarten am Stadtrand von Hannover aus. Ob bei der zweitägigen Polizeiaktion etwas gefunden wurde, und wenn ja, was, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Julia Meyer, am Donnerstag nicht. Die Ermittler wollten zunächst keine Wasserstandsmeldungen zu der am Mittwochabend beendeten Durchsuchung abgeben.

Polizisten hatten auf dem verwaisten Grundstück das Erdreich durchkämmt. Bereits am Dienstag waren Fundamente – womöglich einer Gartenhütte – weggebaggert worden. Ein Spürhund kam in einem Hohlraum unter der Bodenplatte zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte zu Einsatzbeginn lediglich bestätigt, dass die Grabungen im Zusammenhang mit den Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen stehen, der das dreijährige Mädchen 2007 aus einer Ferienanlage an der portugiesischen Algarve entführt haben soll. Medienberichten zufolge wohnte der Verdächtige nach Maddies Verschwinden in einem Kleinbus und arbeitete in einer Werkstatt nicht weit von dem jetzt durchsuchten Kleingarten entfernt.