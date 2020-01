Feinstaub steigt durch Feuerwerk

Hannover Das Silvesterfeuerwerk hat Spuren hinterlassen: Die Feinstaubbelastung ist an Neujahr in vielen Ballungsgebieten sprunghaft angestiegen, auch in Hannover und Bremen. An der Messstation in Hannover stieg der Feinstaubwert nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) am Mittwochmittag rund von 16 auf 119 Mikrogramm.

Insgesamt hat es im Jahr 2019 in Niedersachsen allerdings laut Umweltbundesamt kaum Probleme mit Feinstaub in der Luft gegeben. Der Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde nur vereinzelt überschritten, wie aus aktuellen Messdaten hervorgeht – bis einschließlich 30. Dezember, denn der Jahreswechsel wird in der Bilanz nicht berücksichtigt.

35 Überschreitungen des Grenzwerts sind im Jahr erlaubt. Davon waren die Messstellen in Niedersachsen weit entfernt – maximal gab es je sechs Überschreitungstage in Hannover und Osnabrück. In 2018 sah die Bilanz schlechter aus: Damals hatte Osnabrück den Grenzwert noch zehn Mal überschritten, Göttingen und Wolfsburg jeweils neun Mal.