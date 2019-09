Festnahme nach Leichenfund

Hannover Nach dem Fund der Leiche einer 61-Jährigen in Hannover hat die Polizei einen 32-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagnachmittag an der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen festgenommen. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der aus Marokko stammende Mann wurde in Hannover einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Weitere Details zu den Tatumständen und seiner Verbindung zu der Frau wurden zunächst nicht genannt.