Hannover Nach Jahren steigender Steuereinnahmen hat Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag das zweite Mal in Folge den Ausblick gesenkt. Das Land muss auf etwa eine halbe Milliarde Euro geplanter Einnahmen verzichten.

Grund ist, dass die Einnahmen weniger stark steigen, als in der letzten Steuerschätzung von Mai gedacht. Laut aktueller Prognose nimmt das Land von 2020 bis 2023 wohl 525 Millionen Euro weniger ein als zunächst geplant. Dabei hatte schon die Mai-Prognose ältere Schätzungen um 844 Millionen Euro nach unten korrigiert. Die Rückgänge treffen auch die Kommunen: Den Städten und Gemeinden Niedersachsens fehlen gegenüber der Mai-Prognose bis 2023 demnach 243 Millionen Euro.

Die Spielräume für Sonderwünsche werden damit enger und teilweise unerfüllbar. Und Wünsche gibt es viele: Insbesondere im öffentlichen Dienst gibt es Forderungen nach Prämien oder der Anhebung des Solds für Lehrer mindestens auf die Stufe A 13. Angesichts des letzten Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst, der das Land jährlich etwa eine Milliarde Euro kostet, sieht der Minister kaum noch Spielraum für weitere Erhöhungen. Zentrale politische Vorhaben wie die Rückkehr zu einer Jahresprämie seien aber nicht in Gefahr.

Der Einnahmerückgang geht auf die schwache Konjunktur zurück. Für das laufende Jahr haben die Experten die Wachstumsprognose von 1,8 Prozent auf 0,5 Prozent gesenkt. Im kommenden Jahr soll die Wirtschaft statt um 1,8 Prozent nur noch um 1 Prozent wachsen.

Zunächst nimmt Niedersachsen noch mehr Geld ein als gedacht. Das Plus dürfte in diesem Jahr 420 Millionen Euro betragen. Ein Teil des Geldes soll laut Hilbers „in einem klugen Mix“ aus Schuldenabbau, Vorsorge und Ausgaben für Klimaschutz und Innovationen aufgeteilt werden. Je nachdem, wie viele Altschulden abgebaut werden, könnte die Groko sogar zum Jahresende das Ziel erreichen, in ihrer Amtszeit eine Milliarde Euro zu tilgen.

Dass Niedersachsen wieder Schulden machen wird, schließt Hilbers aus. Stattdessen solle geschaut werden, wo man sparen kann. In dieser Frage bleibt Hilbers jedoch unverbindlich und fordert allgemeine Haushaltsdisziplin.

Die Rettung der kriselnden Nord/LB soll zwar Milliarden kosten, die stehen aber nicht im Haushalt. Das Geld zur Stärkung der Landesbank soll sich eine Beteiligungsfirma auf dem Kapitalmarkt besorgen. Langfristig soll die Bank wieder Gewinne machen und damit die Schulden abtragen.