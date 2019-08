Fledermäusen drohen Gefahren

Hannover Um Fledermäuse ist es laut einer Warnung des Naturschutzbundes Nabu nicht gut bestellt. Eine neue Bedrohung sei die Hitze in den Sommermonaten, vor allem für den Nachwuchs der nächtlichen Jäger.

Zudem würden die benötigten Unterschlupfmöglichkeiten etwa in alten Baumbeständen immer knapper, sagte Ralf Berkhan vom Nabu in Niedersachsen. Hier könne mit Flach- und Höhlenkästen an Wänden oder Bäumen Abhilfe geschaffen werden.

Außerdem verringere der Einsatz von Pestiziden die Zahl der als Nahrung benötigten Insekten und vergifte über die Nahrungskette die Fledermäuse selbst, so Berkhan. „Vor allem in Niedersachsen werden auch Windräder immer wieder zur Gefahr.“