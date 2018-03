Hannover Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund sieht keinen Bedarf für weitere Zuzugssperren für Flüchtlinge in Kommunen. Ein solcher Schritt sei „nicht problemlösend“, sagte ein Verbandssprecher. „Irgendwo müssen die Flüchtlinge ja untergebracht werden.“ Zuzugssperren bestehen seit dem vergangenen Herbst für Delmenhorst, Wilhelmshaven und Salzgitter. Diese kreisfreien Städte hatten zuvor besonders viele Flüchtlinge aufgenommen. Salzgitter war bundesweit die erste Stadt mit einer „negativen Wohnsitzauflage“. „Uns wäre mehr geholfen mit einer Integrationspauschale“, sagte der Sprecher. So könne die Eingliederung der Flüchtlinge besser finanziert werden. „Wenn Gelder vom Bund kommen, müssen sie weitergeleitet werden an die Kommunen und nicht im Landeshaushalt aufgehen.“