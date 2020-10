Flüchtlinge landen in Hannover

Hannover In Hannover ist am Donnerstag ein Flugzeug mit Asylbewerbern aus Griechenland angekommen. Es handelt sich laut Bundesinnenministerium um 104 Menschen: 27 unbegleitete Minderjährige sowie kranke Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern. Die Familien sollen von acht Bundesländern aufgenommen werden. Die Minderjährigen, die sich ohne ihre Eltern in Griechenland aufhielten, sollen unter anderem in Bremen und Niedersachsen untergebracht werden. Die Bundesregierung hatte vor einem Monat die Aufnahme von 1553 Migranten beschlossen. Es sind ausschließlich Flüchtlinge, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden.