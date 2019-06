Flüchtlingszahlen sind „alarmierend“

Hannover Die niedersächsische Beauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (SPD), hat am Weltflüchtlingstag daran erinnert, dass rund 71 Millionen Menschen auf der Flucht sind. 2016 seien sechs Millionen Menschen weniger betroffen gewesen, sagte sie am Donnerstag. In Niedersachsen lebten rund 137 000 Flüchtlinge. Flucht sei für viele der letzte Ausweg. Schröder-Köpf dankte Helfern, „die sich für schutzbedürftige Menschen einbringen“. Sie appellierte: „Lassen Sie sich nicht entmutigen und stellen Sie sich Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung weiterhin mutig entgegen.“