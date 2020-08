Flughafen Hannover: 1106 Tests

Hannover Nach dem ersten Wochenende der Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten haben der Flughafen Hannover und die für die Tests zuständige Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) eine positive Bilanz gezogen. Für das Wochenende hatte die JUH rund 1000 Tests erwartet. Tatsächlich seien 1106 Menschen getestet worden, teilte eine Sprecherin des JUH- Landesverbandes Niedersachsen/Bremen am Sonntagnachmittag mit. An den vergangenen Tagen lag die Zahl in dem Zentrum, das bereits vor gut einer Woche für zunächst freiwillige Tests errichtet worden war, im Schnitt bei 700 bis 900.

Jeweils sieben Maschinen kamen am Samstag und Sonntag aus Risikogebieten, wie eine Flughafen-Sprecherin sagte. Zwar herrsche meist in den Morgenstunden größerer Andrang, ein übermäßiger Ansturm und lange Schlangen seien aber bisher ausgeblieben.