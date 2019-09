Forderung: Mehr Klimaanlagen für Krankenhäuser

Hannover Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker hat mehr Klimaanlagen für die Krankenhäuser gefordert. „Wir müssen unser Gesundheitswesen für Hitzeperioden rüsten“, sagte Wenker der Nachrichtenagentur dpa. Patientenzimmer in Kliniken sollten durchweg klimatisiert werden, forderte die Medizinerin.

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft hält diese Forderung allerdings derzeit für kaum finanzierbar. „Die Gelder sind begrenzt“, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Marten Bielefeld. Schon jetzt gebe es nicht genügend Mittel, um alle gewünschten Investitionen in den 171 Kliniken in Niedersachsen zu finanzieren. Hier sei auch das Land gefordert, ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, betonte Bielefeld. Bevorzugt ausgestattet mit Klimaanlagen würden sensible Bereiche wie Operationssäle oder Intensivstationen.