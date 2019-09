Frauenleiche in Verschlag versteckt

Hannover Nach der Entdeckung einer Leiche im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses in Hannover steht fest, dass es sich um eine tote Frau handelt. Die Leiche war dort in einem Verschlag versteckt worden. Ob es die seit Ende August vermisste 61-jährige Wohnungsinhaberin ist, sei noch unklar, so ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch die Todesursache stehe noch nicht fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.