Fridays for Future auch in den Ferien

Hannover Auch in den Sommerferien wollen tausende Jugendliche für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Bewegung „Fridays for Future“ erwartet für diesen Freitag zu einer zentralen Demonstration in Hannover rund 4 000 Schüler, Studierende und Auszubildende aus Norddeutschland, wie Mitinitiator Timon Ziehlke am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Bewegung „Parents for Future“ will die Demonstration mit hunderten Erwachsenen unterstützen. Zuvor treffen sich von Mittwoch an rund 150 Jugendliche zu einer „Conference for Future“ in Hannover. „Der Klimawandel macht in den Ferien keinen Stopp“, betonte Ziehlke.