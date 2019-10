Gas eingeleitet und Diesel abgepumpt

Hannover Böses Erwachen für einen Lastwagenfahrer: Unbekannte haben Gas in seine Fahrerkabine eingeleitet und dann 1000 Liter Diesel aus dem Tank abgepumpt. Der 52-Jährige wurde dabei schwer verletzt, so die Polizei. Der Mann hatte in der Nacht zum Sonntag im Landkreis Schaumburg auf einem Parkplatz an der A2 übernachtet. Unklar war, wann genau das Gas eingeleitet wurde. Aufgewacht sei er erst gegen 10.30 Uhr durch ein Rütteln an einer Tür. Er habe das Gas gerochen und sich übergeben. Wer an der Tür gerüttelt hatte, konnte er nicht feststellen.