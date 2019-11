Gegendemos in Hannover erwartet

Hannover Nazigegner haben Proteste gegen einen Aufmarsch der NPD am 23. November in Hannover angekündigt. Die rechtsextreme Partei will an dem Tag gegen den Journalisten Julian Feldmann und den Rundfunkbeitrag demonstrieren. Bislang seien sieben Gegenveranstaltungen angezeigt worden, sagte Polizeisprecher Philipp Hasse am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst. Bekannt wurde Feldmann durch ein Interview, das er im November 2018 mit dem ehemaligen SS-Mann Karl Münter führte. Münter hatte darin den Holocaust relativiert und die Opfer eines SS-Massakers verhöhnt.