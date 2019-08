Hannover Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) bleibt trotz des Angebots eines Lobbyverbandes in der Politik. „Mein Platz ist in Niedersachsen“, sagte er am Montag in Hannover bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Drei Tage zuvor war bekannt geworden, dass ihm ein Angebot des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vorlag. Weil hatte ihn daraufhin gebeten, sich bis Montag zu entscheiden.

„Für mich ist das eine eindeutige Stärkung meiner Position als Minister“, sagte Lies. „Ich sehe mich gestärkt in meiner Funktion.“ Das BDEW-Angebot sei ein Kompliment für seine politische Arbeit. Die Entscheidung, in Niedersachsen zu bleiben, sei zudem ein Bekenntnis zur SPD. Weil sagte, das Angebot zeige, welches Vertrauen die Energiebranche zu Lies habe: „Wir können uns in der niedersächsischen Landespolitik dazu gratulieren.“

Innerhalb der niedersächsischen SPD gilt Lies vielen als Nummer zwei hinter Weil. Die Opposition hatte den vermeintlich bevorstehenden Wechsel des Umweltministers in die Energiebranche kritisiert.