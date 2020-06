Geringe Strafen für Verstöße

Hannover Niedersächsische Bauern, die gegen das Düngerecht verstoßen, kommen nach Ansicht der Grünen oft mit zu geringen Strafen davon. Die Düngebehörde als Kontrollinstanz solle daher dem Umweltministerium unterstellt werden statt sie unter dem Dach der Landwirtschaftskammer zu belassen, fordert die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte.

„Es kann nicht angehen, dass nach vielen Jahren mit teils horrenden Stickstoffüberschüssen in Niedersachsen der geltende Strafrahmen bei Verstößen gegen das Düngerecht nicht ausgeschöpft wird“, moniert die Agrarpolitikerin. Dem jüngsten Nährstoffbericht zufolge brachten die Bauern in der Düngeperiode 2018/19 knapp 31 000 Tonnen mehr Stickstoff auf Äcker und Grünland als die Pflanzen brauchten. Obwohl Bußgelder von bis zu 50 000 Euro möglich seien, habe jedes zweite Bußgeld aber weniger als 1500 Euro betragen, so die Grünen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen