Hannover Das Rauchen in Autos, in denen Minderjährige oder Schwangere sitzen, soll verboten werden. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben nun eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Nachdem das rot-schwarze Landeskabinett in Hannover den Weg frei gemacht hat, kann der Vorstoß bereits bei der Bundesratssitzung am Freitag kommender Woche behandelt werden.

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) fordert vom Bund eine entsprechende Erweiterung des Nichtraucherschutzgesetzes. „Kinder können sich dem schädlichen Qualm in Fahrzeugen nicht entziehen, die Gefahr gesundheitlicher Schädigungen ist insbesondere bei ihnen und auch bei Schwangeren besonders hoch. Deshalb sollte kein Erwachsener in einem Fahrzeug rauchen, in dem Kinder oder Schwangere sitzen“, erklärte Reimann. „Nach Messungen des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) ist die Schadstoffkonzentration in verrauchten Autos fünf Mal so hoch wie in einer durchschnittlich verrauchten Bar.“

Der Gesetzentwurf fordert beim Zuwiderhandeln Geldbußen zwischen 500 und 3000 Euro, kontrollieren soll die Polizei. Von dem Verbot ausgenommen sind offene Fahrzeuge wie Cabrios. Nach Schätzungen des DKFZ sind etwa eine Million Minderjährige in Deutschland dem Tabakrauch in Autos ausgesetzt.

Unterstützung für den Vorschlag kam von den Grünen: Es brauche eine klare Regelung, begleitet von Kontrollen und Aufklärung, forderte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Meta Janssen-Kucz.