Hannover Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover sind gegen die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Zusammenlegung von Rettungs- und Notdienst. Der Vorstoß gefährde den Rettungsdienst, teilten die Landräte am Freitag mit. Sie wollen deshalb ein Bündnis gründen und für den Fortbestand des kommunalen Rettungsdienstes kämpfen. „Es geht um die Rettung von Menschenleben“, warnte Bernhard Reuter (SPD), Vizepräsident des niedersächsischen Landkreistages und Göttingens Landrat.

Strukturen zerschlagen

Spahn wolle den gut funktionierenden Rettungsdienst mit dem weniger gut funktionierenden ärztlichen Notdienst in einen Topf werfen: „Statt die ambulante Notfallversorgung der Kassenärztlichen Vereinigung in die Spur zu bringen, werden funktionierende kommunale Strukturen zerschlagen“, so Reuter.

Der Rettungsdienst ist Ländersache und zuständig in medizinischen Notlagen, wie Herzinfarkte und schwere Unfälle, sowie bei Naturkatastrophen und Bränden. Verantwortlich sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Der ärztliche Notfalldienst soll außerhalb der Sprechzeiten der niedergelassenen Ärzte nicht lebensbedrohlich erkrankte Patienten versorgen. Zuständig ist die Kassenärztliche Vereinigung.

Der Gesundheitsminister möchte die Rufnummern des Rettungsdienstes (112) und ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116117) zusammenlegen. Gemeinsame Leitstellen sollen klären, ob ein Patient ins Krankenhaus kommt, ob der Bereitschaftsdienst zuständig ist oder ob eine normale Sprechstunde reicht. Dies soll vor allem die Rettungsstellen der Kliniken entlasten.

Zusätzliche Kosten

Die Landkreise seien offen für diese Nummernzusammenlegung, „wenn die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen stimmen“. Sie kritisierten, dass Land und Kommunen zusätzliche Kosten in dreistelliger Millionenhöhe zu tragen hätten. Außerdem würden nach den Plänen des Gesundheitsministeriums einige Krankenhäuser aus der Notfallversorgung ausgeschlossen, fehlende Gelder könnten für die Kliniken das Aus bedeuten.