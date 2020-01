Hannover Viele Klinikärzte in Niedersachsen arbeiten laut einer Umfrage am Limit. Arbeitsbelastung, Zeitdruck und bürokratische Aufgaben machen den Medizinern zu schaffen. 45 Prozent der Befragten erklärten, häufig überlastet zu sein, wie die am Freitag vorgestellte Studie der Ärztegewerkschaft Marburger Bund ergab. Immerhin neun Prozent der Befragten gehen demnach ständig über die eigenen Grenzen hinaus. Mehr als jeder dritte Mediziner (35 Prozent) arbeitet jede Woche zwischen neun und 29 Stunden mehr, über 70 Prozent sehen ihre eigene Gesundheit beeinträchtigt – etwa wegen Schlafstörungen. Sieben von zehn Ärzten seien mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden, und auch 84 Prozent der Chefärzte.

„Wir sind nicht bereit, uns weiter verheizen zu lassen“, machte der zweite Vorsitzende des Marburger Bundes in Niedersachsen, Andreas Hammerschmidt, klar. An den Unikliniken fielen im Schnitt 7,8 Überstunden je Arzt und Woche an. Jede dritte Klinik im Land erfasse nicht einmal die Arbeitszeiten.

„Wir brauchen dringend attraktivere Arbeitsbedingungen in Niedersachsens Krankenhäusern“, sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes im Land, Hans Martin Wollenberg. Und: Landesweit fehlten rund 700 Krankenhausärzte – nicht nur Landärzte, kritisierte er.

An der Studie beteiligten sich im vergangenen September und Oktober über 1200 angestellte Ärzte in Niedersachsen. Bundesweite Ergebnisse der Untersuchung waren am Vortag vorgestellt worden. Demnach gab knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) an, häufig überlastet zu sein, jeder Zehnte ständig.