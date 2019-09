Hannover Zum Schutz von Kindern und Schwangeren fordert Niedersachsen ein Rauchverbot in Autos. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) will an diesem Freitag, 20. September, einen entsprechenden Gesetzentwurf im Bundesrat vorstellen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. Nordrhein-Westfalen hat den Angaben zufolge die Bundesratsinitiative gestartet. Neben Niedersachsen als Mitantragsteller beteiligen sich daran auch Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Minderjährige und Schwangere seien gegenüber den Folgen des Passivrauchens besonders schutzbedürftig, sagte Reimann. Als Mitfahrende könnten sie sich dem schädlichen Qualm in den Fahrzeugen nicht entziehen. Der Qualm sei nach Messungen des Deutschen Krebsforschungszentrums in verrauchten Autos fünf Mal so hoch wie in einer durchschnittlich verrauchten Gaststätte. „Gerade Kinder tragen eine Reihe gesundheitlicher Schäden vom Passivrauchen davon.“

Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich nach Angaben des Ministeriums bereits im vergangenen Oktober für ein bundesweites Rauchverbot in Autos mit mitfahrenden Minderjährigen und Schwangeren ausgesprochen. Bislang war die Bundesregierung den Forderungen der Gesundheitsministerkonferenz jedoch nicht nachgekommen. „Der Bund muss endlich handeln und die entsprechenden Regelungen umsetzen“, forderte Reimann.