Hannover Die rund 45 000 Lehrer an den Gymnasien, Gesamt- und Grundschulen in Niedersachsen haben seit Amtsantritt von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) knapp zehn Millionen unbezahlter Überstunden abgeleistet. Das geht aus einer Hochrechnung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hervor, die am Mittwoch in Hannover vorgestellt wurde. Die zehn Millionen Überstunden ergeben sich aus Ergebnissen einer Arbeitszeitstudie der Uni Göttingen.

