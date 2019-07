Giftige Blaualgen vermiesen Badespaß

Hannover Giftige Blaualgen vermiesen an mehreren Seen in Niedersachsen den hochsommerlichen Badespaß. Ein Badeverbot galt mit Stand Mittwochnachmittag jedoch nur für den Otterstedter See im Kreis Verden. Die Sperre von drei Badestellen am Dümmer See wurde dagegen vom Kreis Diepholz am Mittwochmittag aufgehoben. In Bremen wird vor dem Baden im Stadtwaldsee an der Universität gewarnt. Auch hier gibt es aktuell ein starkes Blaualgenvorkommen.

Blaualgen (Cyanobakterien) rufen Hautreizungen hervor. Beim Verschlucken können sie Schwindel und Erbrechen verursachen.

Alle Seen im Überblick: www.badegewaesser.niedersachsen.de