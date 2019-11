Märkte achten auf Umwelt

Hannover /Göttingen Bei einigen Weihnachtsmärkten wird in diesem Jahr stärker auf Umweltschutz geachtet als früher. So bieten zum Beispiel viele Standbetreiber in Göttingen kompostierbare Schälchen an. An Glühweinständen gebe es zudem Löffel aus Metall statt Plastik und auf Strohhalme soll verzichtet werden.

Ein Aspekt ist dabei auch die energiesparende Beleuchtung: In Hannover ist fast die komplette Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt auf LED umgestellt. Nur der große Tannenbaum an der Marktkirche ist nach Angaben eines Stadtsprechers noch eine Ausnahme.