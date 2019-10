Gros der Gewässer in schlechtem Zustand

Hannover Nur zwei Prozent der Flüsse, Bäche und Seen in Niedersachsen erreichen laut Landesumweltministerium die von der EU vorgegebene gute Qualität. Ursache für den schlechten Zustand der anderen Oberflächengewässer seien nicht nur bauliche Maßnahmen wie Begradigungen, Wanderungshindernisse oder massive Ufereinfassungen aus Beton, sondern auch Funde von Schadstoffen wie Pestizide und Industriechemikalien oder zu hohe Nährstoffeinträge, sagte Umweltstaatssekretär Frank Doods am Montag.