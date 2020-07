Großer Aderlass in Landesverwaltung

Hannover Laut einem Personalbericht, den Innenminister Boris Pistorius (SPD) nun vorgestellt hat, scheidet jeder vierte Beschäftigte der niedersächsischen Landesverwaltung bis zum Jahr 2028 aus Altersgründen aus, in der Landespolizei sind es sogar 40 Prozent. Schon heute werde aufgrund des Kostendrucks bei jeder Wiederbesetzung geprüft, ob es nicht auch mit weniger Personal gehe. Mehr Personal habe es in den vergangenen Jahren fast nur bei der Polizei gegeben. Zugleich will sich das Land attraktiver präsentieren, um Nachwuchs für die Verwaltung zu gewinnen.