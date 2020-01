Haftbefehl: 34-Jähriger stellt sich

Hannover Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Hannover sitzt ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für dringend verdächtig, die 23-Jährige umgebracht zu haben. Ein Haftrichter erließ am Montagnachmittag Haftbefehl wegen Totschlags, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Der Mann schwieg aber bisher zu den Vorwürfen.

Die 23-Jährige war in ihrer Wohnung Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Leiche war am Samstagabend entdeckt worden. Der 34-jährige Tatverdächtige stellte sich am Sonntag in Dessau (Sachsen-Anhalt) der Polizei. Die Sprecherin sagte, dass sich der mutmaßlicher Täter und das Opfer wahrscheinlich kannten.